Elezioni in Toscana, firmato il decreto per il 12 e 13 ottobre

FIRENZE (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, firmerà questo pomeriggio il decreto di indizione delle elezioni regionali che si svolgeranno in Toscana il 12 e 13 ottobre. Lo ha annunciato lo stesso Giani quest’oggi a margine della posa della prima pietra dei cantieri per il secondo lotto della variante di Grassina, nel Comune di Bagno a Ripoli (Firenze).

“Credo che il 12 e 13 ottobre sia il momento giusto, avranno già votato Val d’Aosta e Marche il 28 e 29 settembre, la Calabria il 5 e 6 ottobre. Mancano invece tre Regioni”, Campania, Puglia e Veneto, “che voteranno a novembre inoltrato, quelle in cui i governatori sono al secondo mandato e quindi magari sono stati portati a trascinare più a lungo la data elettorale”, dichiara Giani a margine di un sopralluogo a Bagno a Ripoli (Firenze).

“La nostra era forse la data più equilibrata – ha aggiunto Giani – è il periodo in cui, da un lato, ci troviamo a vivere il rientro a scuola ormai consolidato e, dall’altro, evitiamo quei periodi dove si rischiava di votare” con l’allerta meteo, tra fine ottobre e inizio novembre.

“È una data che in qualche modo può consentire l’approvazione dei bilanci entro il 31 dicembre, perché se saltano i bilanci poi si va in esercizio provvisorio ed è un dato molto grave per quello che riguarda la capacità di spesa e di funzionamento della Regione”.

