Elezioni Figc, Malagò “Con Abete competizione leale e signorile”

ROMA (ITALPRESS) - "Uno contro l'altro, praticamente amici", oppure "Una poltrona per due". Titoli cinematografici che ben fotografano un duello senza colpi bassi, ma anzi all'insegna del fair-play e del rispetto (sincero) reciproco. Giovanni Malagò contro Giancarlo Abete: in palio, nell'Assemblea Elettiva di lunedì prossimo, la poltrona forse scomoda ma sicuramente prestigiosa di presidente della Federcalcio. "No, ansia non ne ho, perché nel tempo ho acquisito una mia capacità di controllare questo tipo di pressioni - spiega all'Italpress proprio Malagò, ex presidente del Coni e numero uno della Fondazione Milano Cortina 2026 - Scherzando anche con tanti atleti, ho cercato di raccontare che negli anni, magari anche con l'età che avanza e dopo tanti confronti di questo tipo, ci si abitua a convivere con gli impatti emotivi". Se lo 'stress da elezione' non è dunque un problema, "dove invece sicuramente c'è da fare una lunga, attenta e profonda riflessione - aggiunge nel merito Malagò - è sulle responsabilità, e sulle aspettative". Lunedì è il grande giorno ma ciò che preme all'imprenditore e dirigente sportivo romano, classe 1959, è evidenziare come questa competizione "sia, secondo me, anche atipicamente leale e signorile". mc/azn