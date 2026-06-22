Elezioni Figc, Abete “Non assumersi responsabilità non fa bene al calcio”

ROMA (ITALPRESS) - "Ho portato avanti un confronto di politica sportiva necessario, sarebbe incredibile che dopo le dimissioni di Gravina si costruisse lo stesso consiglio federale. Il problema non è la qualità della persona - e credo che Malagò sia una persona di grande qualità - ma vanno sciolti dei nodi che non sono stati sciolti. Fortunatamente il presidente non ha il potere di Trump e abbiamo un diritto di veto e di intesa". Così Giancarlo Abete a margine delle elezioni Figc a Roma. (ITALPRESS) xn9/red/gsl