MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Secondo Slam in carriera per Elena Rybakina. Dopo Wimbledon 2022, la tennista kazaka si aggiudica l’Australian Open femminile, andato in scena sul cemento di Melbourne Park (montepremi complessivo record di 111,5 milioni di dollari australiani). Nel remake della finale del 2023, la 26enne nata a Mosca sovverte il pronostico e batte in tre set la numero 1 del mondo e del tabellone, la bielorussa Aryna Sabalenka, con il punteggio di 6-4 4-6 6-4, maturato in 2 ore e 19 minuti di gioco.

Rybakina, n.5 del tabellone e del ranking, già sicura di eguagliare il suo “best” (da lunedì tornerà n.3), si era aggiudicata in due parziali la sfida più recente, nell’ultimo atto delle Wta Finals di Riyadh lo scorso novembre. La kazaka subentra nell’albo d’oro alla statunitense Madison Keys, vincitrice dell’edizione 2025. Niente tris, invece, per la 27enne Sabalenka, regina del tennis mondiale, che nello Slam ‘aussie’ si era imposta nel 2023 e 2024. Domani, domenica, la finale maschile tra lo spagnolo Carlos Alcaraz (1) ed il serbo Novak Djokovic (4).

“Voglio complimentarmi con Sabalenka per i risultati straordinari degli ultimi anni. Spero giocheremo altre volte su questi palcoscenici. Sono orgogliosa del risultato ottenuto per il movimento del tennis kazako. Ringrazio il pubblico per l’atmosfera creata e il mio team. Mi piace giocare questo torneo e mi sono sempre giocata qui”. Queste le parole della vincitrice.

“Sono senza parole in questo momento. Il percorso di Rybakina è stato incredibile e faccio i complimenti a lei e a tutto il suo team. Adoro giocare qui e davanti a questo pubblico e non vedo l’ora di tornare l’anno prossimo, sperando che il finale sia migliore. Ringrazio il mio team per essermi stato sempre accanto”. Così la bielorussa Aryna Sabalenka dopo la sconfitta.

– Foto IPA Agency –

