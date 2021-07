TORINO (ITALPRESS) – Elena Cortesi è stata nominata Communication Manager per i marchi Jeep, RAM e Dodge nell’area Enlarged Europe di Stellantis. Nella sua nuova posizione, Elena è responsabile della comunicazione stampa di brand e di prodotto per i marchi Jeep, RAM e Dodge nella region Enlarged Europe e riporterà direttamente ad Antonella Bruno, Head of Jeep Brand Enlarged Europe, e a Domenico Gostoli, Head of RAM and Dodge Brands Enlarged Europe in Stellantis. In coordinamento con i Brand, il Leadership Team regionale e con il team globale, Elena si occuperà di sviluppare e mettere in atto strategie di comunicazione, programmi, contenuti e metriche a supporto dell’espansione e del processo di elettrificazione dei brand nella regione europea e in tutto il mondo. All’interno del Gruppo, Elena ha precedentemente ricoperto il ruolo di New 500 Launch Team Manager, con la responsabilità di curare il lancio della Nuova 500 – il primo modello full electric del marchio Fiat – assicurando l’integrazione e le sinergie tra le diverse funzioni coinvolte, al fine di garantire il corretto posizionamento del veicolo sul mercato, raggiungere nuovi target di pubblico, conquistare nuovi clienti e promuovere le vendite.

