Cina, ex deputato britannico: Xizang più bello del previsto

"È ancora più bello di quanto mi aspettassi", ha detto l'ex deputato britannico Mark Logan durante la sua prima visita nello Xizang, in Cina. Colpito dallo spettacolare ambiente naturale della regione e dalla sua peculiare cultura medica, Logan ha anche suggerito che il Regno Unito possa imparare il più possibile dalla Cina, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo delle infrastrutture. (XINHUA/ITALPRESS) mec/ (Fonte video: Xinhua)