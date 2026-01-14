Einstein Telescope, pubblicato l’avviso per la selezione di 6 figure professionali

CAGLIARI (ITALPRESS) – Il Consorzio interuniversitario per l’Università telematica della Sardegna (UnitelSardegna) ha pubblicato un avviso pubblico per la selezione di 6 figure professionali da impiegare nell’attività di divulgazione del Progetto Einstein Telescope. Il bando si inserisce nell’ambito delle iniziative per la promozione e valorizzazione della candidatura del sito di Sos Enattos, coordinate dalla Presidenza della Regione di concerto con le università di Cagliari e Sassari e gli enti di ricerca INFN, INAF, INGV, che prevedono l’apertura di due sportelli territoriali informativi a Nuoro e Lula, il cui allestimento sarà gestito dall’INFN. Nel dettaglio, il bando riguarda la selezione di quattro figure professionali che saranno dedicate in via esclusiva alle attività di divulgazione scientifica, mediazione territoriale e supporto al dialogo comunitario nei territori del Nuorese e Lula.

I divulgatori opereranno in coordinamento con i formatori di UniCa e Uniss negli sportelli di Nuoro e di Lula, e con i ricercatori e i tecnici, prioritariamente di UniSS e UniCA, attivi nel progetto ET. Le altre due figure professionali oggetto dell’avviso saranno invece destinate al servizio d’ordine e al supporto organizzativo.

Le domande di ammissione alla selezione dovranno pervenire a Unitelsardegna entro le ore 13 del 26/01/2026. Il bando completo, con modalità e requisiti per la partecipazione, è disponibile nel sito internet di Unitelsardegna all’indirizzo http://www.unitelsardegna.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-c oncorso e nella sezione “Einstein Telescope” del sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.

-Foto Regione Sardegna-

(ITALPRESS).