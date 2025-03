Einstein Telescope, accordo di programma tra regioni ed enti

NUORO (ITALPRESS) – Nell’auditorium “G. Lilliu” dell’Isre a Nuoro, la presidente della Regione, Alessandra Todde, ha firmato oggi l’accordo fra la Regione Autonoma della Sardegna e i partner istituzionali e territoriali per la creazione di una Governance multilivello per il sostegno e la promozione della candidatura di Sos Enattos a ospitare l’Einstein Telescope.

“La collaborazione tra gli enti ad ogni livello è un elemento imprescindibile”, ha sottolineato – la presidente Todde -. Il progetto Einstein Telescope è di tutti, per questo la collaborazione con i sindaci, cioè coloro che sono a diretto contatto con le comunità, riveste un valore fondamentale”.

L’assessore degli Enti locali, Francesco Spanedda, ha sottolineato le opportunità che l’Einstein Telescope porterà al territorio e all’intera isola. “Questo progetto – ha affermato – ci fa capire che quelle che sono sempre state intese come debolezze strutturali, come la scarsità di attività, mancanza di popolazione e marginalità, che caratterizzano tanti nostri territori, possano rappresentare invece un punto di forza in grado di attrarre attività innovative, che portano nuove forme di investimento”.

“L’accordo siglato oggi – ha aggiunto l’assessore – non riguarda solo la struttura che si vuole realizzare, ma anche le ricadute economiche e sociali che avrà sul territorio”.

L’accordo di programma è stato sottoscritto dalla Regione con i Comuni di Lula, Bitti, Onanì e Orune, i Comuni capoluogo di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Olbia, Tempio Pausania, Lanusei, Tortolì, Carbonia, Iglesias, Sanluri e Villacidro, la Provincia di Nuoro, le Unioni di Comuni “Montalbo”, “Valle del Cedrino”, “Barbagia”, “Marghine”, “Riviera di Gallura” e “Logudoro”, le Comunità Montane “Nuorese, Gennargentu, Supramonte, Barbagia”, “Gennargentu, Mandrolisai”, “Goceano” e “Monte Acuto”, l’Anci Sardegna, il Consiglio delle Autonomie Locali della Sardegna, l’Asel, Ali Sardegna, Uncem e Aiccre. Inoltre, hanno partecipato alla ratifica dell’accordo i comuni interessati dal Decreto Legge del 24 febbraio 2023: Alà dei Sardi, Benetutti, Buddusò, Dorgali, Galtellì, Irgoli, Loculi, Lodè, Nule, Oliena, Osidda, Padru, Pattada, Siniscola e Torpè.

In base al documento, i firmatari si impegnano a sostenere congiuntamente la candidatura di Sos Enattos; concorrere a elaborare un Piano di Sviluppo Locale per la valorizzazione dell’intero territorio, avendo come epicentro i comuni di Lula, Bitti, Onanì, Orune e la città di Nuoro nonché le aree industriali dell’intera provincia sulla direttrice Olbia- Nuoro – Oristano; collaborare, ognuno per la propria parte, con la Cabina di Regia e l’Unità di Progetto al fine di costruire le condizioni per rendere ancora più forte la candidatura di Sos Enattos, per realizzare la necessaria infrastrutturazione sia in termini territoriali che sociali, creare e/o rafforzare gli ecosistemi della cultura e della formazione, nonché quelli delle produzioni e dell’ambiente.

“Anche stamattina – ha spiegato la presidente – ho parlato del progetto con la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, a dimostrazione che quando c’è condivisione, le cose succedono, le risorse si trovano e gli ostacoli si superano. Quando si parla di temi così rilevanti, l’appartenenza politica non ha importanza”.

