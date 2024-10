Eicma, Meda “In 110 anni è cambiato il mondo, non l’amore per...

MILANO (ITALPRESS) - E' ormai al semaforo di partenza Eicma, il salone internazionale del motociclo, in programma a FieraMilano Rho dal 7 al 10 di novembre. "Quella di quest'anno sarà un'edizione speciale perché celebrerà i 110 anni di vita della manifestazione, nata nel 1914 al Kursal Diana di Porta Venezia. Da allora è cambiato il mondo ma non sono cambiate le due ruote, che sono ancora protagoniste". Lo ha detto, intervistato da Italpress, il presidente di Eicma Pietro Meda, il quale ha rivelato tutte le novità di quella che si preannuncia l'ennesima redazione dei record: dalla mostra con la selezione di moto storiche e moderne che hanno lasciato il segno in 110 anni di Eicma, all'area gaming per i più giovani, fino alle gare tra le leggende del motorsport, tra i quali Casey Stoner, nell’area di MotoLive. (ITALPRESS) trl/gsl