Egitto e Tunisia puntano a rafforzare la partnership politica e la cooperazione economica

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdel Aaty, ha incontrato il presidente tunisino Kais Saied durante una visita ufficiale in Tunisia, consegnando una lettera scritta del presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi. Nel testo, il presidente egiziano ha ribadito la natura speciale dei rapporti fraterni tra i due Paesi e l’intenzione di rafforzare la cooperazione bilaterale in diversi settori.

Nella lettera, Al Sisi ha trasmesso i suoi saluti al presidente tunisino, auspicando stabilità, progresso e prosperità per la Tunisia, e ha sottolineato l’importanza di elevare il livello delle relazioni politiche e di intensificare la cooperazione economica, commerciale e negli investimenti. Da parte sua, Saied ha affidato al ministro Abdel Aaty i suoi saluti al presidente al-Sisi, lodando la profondità dei legami storici tra i due Paesi e il continuo coordinamento su più livelli.

Durante l’incontro sono state discusse le prospettive di rafforzamento della cooperazione economica, con particolare riferimento all’aumento degli scambi commerciali e alla promozione degli investimenti reciproci, oltre alle principali evoluzioni regionali, in particolare la questione palestinese, la situazione in Libia e gli sviluppi in Sudan e nel Corno d’Africa, con l’impegno a proseguire il coordinamento bilaterale a sostegno della stabilità regionale.

– foto ministero degli esteri egiziano –

