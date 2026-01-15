IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri egiziano, Badr Abdel atty, ha ricevuto, oggi, il ministro di Stato indiano per gli Affari Esteri, Kirti Vardhan Singh, per discutere il rafforzamento delle relazioni bilaterali.

Durante l’incontro, le due parti hanno elogiato il positivo sviluppo dei rapporti tra Egitto e India, confermando l’intenzione di intensificare la cooperazione, in particolare nei settori economico, commerciale e degli investimenti. È stato inoltre espresso l’auspicio di tenere al Cairo la 14 tornata di consultazioni politiche a febbraio e la 8 sessione della Commissione mista nel giugno 2026, sottolineando l’importanza di istituire un Consiglio d’Affari congiunto e una Camera di Commercio egitto-indiana.

A margine dell’incontro, il vice ministro degli Esteri Nabil Habashi ha discusso con il ministro di Stato indiano gli aspetti economici delle relazioni bilaterali, ribadendo l’impegno a rafforzare la cooperazione economica, commerciale e negli investimenti.

