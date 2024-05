Edizione da record per il GPG “Nostini”-Trofeo Kinder Joy of Moving

RICCIONE (ITALPRESS) - Una sessantesima edizione da record per il Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving: otto giorni di gare sulle pedane del Play Hall di Riccione hanno consegnato 24 nuovi campioni italiani delle categorie Under 14 e mille emozioni. Due grandi conferme: ha calato il poker di successi il fiorettista Luca Guidi che, laureandosi campione italiano della categoria Allievi, ha completato l’en plein di quattro titoli vinti in altrettante edizioni da Under 14, e sogna di emularlo tra un anno la spadista Diletta Freguglia che, tra le Ragazze, ha ottenuto il suo terzo scudetto in altrettante partecipazioni. È stata un'edizione di conferme e ritorni ma anche di cognomi illustri. Rebecca Falcini, nella spada Giovanissime, ha vinto il titolo trent’anni esatti dopo il padre Giacomo, mentre sono andate a medaglia rispettivamente nel fioretto Giovanissime e nella sciabola Bambine Margherita Vanni, argento e figlia di Simone, e Aurora Occhiuzzi, bronzo, affiancata da papà Diego, vicecampione olimpico. Il medagliere per Regioni, con 15 territori andati a podio, premia ancora una volta il Lazio, che con 5 ori, 8 argenti e 11 bronzi chiude davanti a Veneto e Puglia. L’edizione numero 60 resterà comunque negli annali per il primato assoluto di partecipanti: 3192 sono stati i presenti in pedana, superando il muro dell’edizione 2019 quando furono 3165. Registrato inoltre, nel raffronto con il 2023, un incremento di oltre 200 atleti in gara. glb/gtr/gm (Fonte video: Federazione Italiana Scherma)