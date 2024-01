PERUGIA (ITALPRESS) – Domani, venerdì 12 gennaio 2024, all’evento celebrativo per i 40 anni del Corriere dell’Umbria organizzato a Todi, sarà presente anche il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’informazione e all’editoria, senatore Alberto Barachini, per un intervento istituzionale e di saluto. Il Corriere dell’Umbria, proseguirà, infatti, fino al 18 maggio 2024 gli eventi itineranti programmati in Umbria per festeggiare il compleanno della testata, uscita per la prima volta in edicola il 18 maggio 1983. A partire dalle 17.30 di domani, nel palazzo del Capitano del Popolo di Todi, è in programma una tavola rotonda su “Piccole città e borghi di un Paese meraviglioso”. Interverranno: Giuseppe Cerasa direttore de Le Guide di Repubblica; Dominga Cotarella, presidente nazionale Terranostra; Vittoria Garibaldi, storica dell’arte; e Paolo Genovese, regista e presidente della Fondazione Umbria film commission. Modererà: Sergio Casagrande, direttore del Corriere dell’Umbria e dei quotidiani del Gruppo Corriere. Al termine verrà inaugurata la Mostra storica per i 40 anni del Corriere dell’Umbria che resterà aperta, nelle sale dei Palazzi Comunali, fino a sabato 20 gennaio. L’evento ha il patrocinio del Comune di Todi e rientra in una serie di iniziative itineranti che hanno già portato la mostra del Corriere dell’Umbria a Perugia, Foligno e Città di Castello e visto la partecipazione di alti esponenti istituzionali. “Rischiamo di annoiare qualcuno, ma non possiamo non spostarci nella regione perchè il Corriere è il giornale di tutti gli umbri e vuole essere quel collante che all’Umbria dei campanili ancora manca”, spiegherà Sergio Casagrande nell’editoriale che verrà pubblicato domani mattina sulla prima pagina del quotidiano umbro.(ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma