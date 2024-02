PERUGIA (ITALPRESS) – Il Gruppo Corriere celebrerà a Bruxelles i 40 anni della testata capostipite Corriere dell’Umbria con la mostra Europa&Umbria che verrà inaugurata martedì 20 febbraio 2024, alle ore 12, nella sala della biblioteca dell’Istituto italiano di cultura. L’esposizione fa parte delle iniziative itineranti che il Corriere dell’Umbria ha avviato già il 18 maggio dello scorso anno con eventi itineranti che finora hanno visto tappe solo all’interno dell’Umbria. La mostra – che resterà aperta sino a sabato 2 marzo – intende mettere in risalto con l’ausilio di articoli di giornale, fotografie, testi e video, il profondo legame tra l’Umbria e l’Europa. L’esposizione di Bruxelles non sarà infatti, solo la celebrazione del quotidiano ma sarà l’occasione per focalizzare l’attenzione anche sul rapporto tra Umbria e Unione europea e sul contributo dato nel corso degli anni dagli emigrati umbri all’economia del Belgio. Una parte dell’esposizione presenterà, anche il tema dell’emigrazione umbra attraverso una serie di documenti concessi dal Museo regionale dell’emigrazione Pietro Conti di Gualdo. L’evento inaugurale si aprirà con i saluti dell’addetta reggente dell’Istituto italiano di cultura, Allegra Iafrate. Poi spazio ai saluti istituzionali e all’introduzione di Sergio Casagrande, direttore del Corriere dell’Umbria e dei quotidiani del Gruppo Corriere. Seguirà l’illustrazione della mostra a cura di Federico Sciurpa, caporedattore centrale dei quotidiani del Gruppo Corriere. All’inaugurazione sono stati invitati rappresentanti delle istituzioni italiane, dell’Unione europea; tutti gli eurodeputati italiani tra cui le due umbre Francesca Peppucci, che ha fortemente incoraggiato l’iniziativa, e Camilla Laureti. Saranno presenti – tra gli altri – anche i rappresentanti delle associazioni degli umbri che operano a Bruxelles.(ITALPRESS).

Foto: Corriere dell’Umbria