Edilizia, Panzarella “Con il nuovo contratto adeguare i salari”

ROMA (ITALPRESS) - Una politica chiara su case green e rigenerazione urbana, puntare su sicurezza e formazione, rimodulare gli orari di lavoro. Sono solo alcune delle priorità indicate da Vito Panzarella, segretario generale della FenealUil, in un'intervista alla Italpress. Occhi puntati anche sul contratto di lavoro "che scade a fine giugno. Puntiamo su alcune questioni fondamentali, come il salario. La nostra proposta è di recuperare quanto perso a causa dell'inflazione e chiederemo un aumento di 275 euro per il primo livello", ha sottolineato Panzarella. ads/mrv