Edificio crolla dopo un’esplosione nel Barese, si cercano persone sotto le macerie

BARI (ITALPRESS) – Un edificio è crollato, dopo un’esplosione forse causata da una bombola di gas, ad Adelfia, in provincia di Bari. E’ accaduto in via Oberdan. I vigili del fuoco sono al lavoro per cercare eventuali persone rimaste intrappolate sotto le macerie. Sul personale sanitario e carabinieri.

– foto di repertorio IPA Agency –

