11 settembre, 25 anni dopo gli Stati Uniti ricordano la ferita che ha cambiato il mondo

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Gli Stati Uniti si fermano oggi per ricordare il 25° anniversario degli attentati dell’11 settembre 2001, la giornata che ha segnato una frattura nella storia americana e internazionale. A New York, al Pentagono e a Shanksville, in Pennsylvania, le cerimonie riuniscono familiari delle vittime, sopravvissuti, soccorritori e autorità per commemorare le quasi 3.000 persone uccise negli attacchi.

A Ground Zero la cerimonia prevede la lettura dei nomi delle vittime da parte dei familiari e sette momenti di silenzio, in corrispondenza dell’impatto degli aerei, del crollo delle Torri Gemelle, dell’attacco al Pentagono e dello schianto del volo United 93, oltre che in ricordo di chi è morto negli anni successivi per malattie legate all’esposizione alle sostanze tossiche sprigionate dalle macerie.

Questa sera, nel cielo di Manhattan, tornerà il “Tribute in Light“, i due fasci di luce che da anni ricordano la presenza delle Twin Towers. Le commemorazioni sono però iniziate già nei giorni scorsi.

L’8 settembre Donald Trump ha partecipato alla Casa Bianca a una cerimonia organizzata dalla Tunnel to Towers Foundation, dove ha reso omaggio alle vittime e ai soccorritori e ha ribadito il suo impegno a “non dimenticare” l’attacco. Il presidente ha inoltre conferito postuma la Presidential Medal of Freedom a Welles Crowther, il “Man in the Red Bandana”, ricordato per aver aiutato numerose persone a salvarsi dalla Torre Sud.

Oggi il capo della Casa Bianca partecipa alla commemorazione al Pentagono, mentre a New York è presente il vicepresidente JD Vance in rappresentanza dell’amministrazione.

Venticinque anni fa, alle 8.46 del mattino ora locale, il volo American Airlines 11 si schiantò contro la Torre Nord del World Trade Center. Alle 9.03 un secondo aereo, il volo United Airlines 175, colpì la Torre Sud. Alle 9.37 il volo American Airlines 77 centrò il Pentagono e alle 10.03 il volo United 93 precipitò vicino a Shanksville dopo che i passeggeri avevano tentato di riprendere il controllo del velivolo. Le Torri Gemelle crollarono nel giro di poche ore. Gli attentati, organizzati da al-Qaeda, provocarono 2.977 vittime e aprirono una nuova fase della storia mondiale.

-Foto IPA Agency-

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