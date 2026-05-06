Home Video News Xinhua Economista, rating A1 e dazi zero cinesi speranza per economia globale
Economista, rating A1 e dazi zero cinesi speranza per economia globale
"La stabilità dell'economia cinese infonde speranza nelle prospettive globali", ha affermato l'economista keniota James Shikwati, dopo che l'agenzia internazionale di rating Moody's Ratings ha recentemente confermato il rating sovrano A1 della Cina, aumentandone le prospettive a "stabile". (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca3 (Fonte video: Xinhua)