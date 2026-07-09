Home Video News Xinhua Cina, robot per la cimatura del cotone basati su IA aumentano la...
Cina, robot per la cimatura del cotone basati su IA aumentano la produttività
Dei nuovi robot per la cimatura del cotone, alimentati dall'intelligenza artificiale, sono in fase di test nello Xinjiang, nella Cina nord-occidentale. Utilizzando algoritmi intelligenti, si adattano alle diverse altezze delle piante con una precisione al centimetro, eliminando l'irregolarità del lavoro manuale. Operativi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, questi robot sono centinaia di volte più efficienti degli esseri umani, cimando circa 20 mu (circa due campi da calcio standard) all'ora. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)