Russia: studioso, “servire il popolo” chiave di saggezza della governance cinese

Avendo visitato la Cina oltre 200 volte, lo studioso russo Sergey Sanakoev ha assistito in prima persona alla trasformazione del Paese. A suo avviso, la saggezza della governance cinese risiede nel "servire il popolo", un approccio che rende le persone beneficiarie dello sviluppo e che ha un richiamo universale. (XINHUA) mec/sat (Fonte video: Xinhua)