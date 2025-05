Economia circolare, Italia virtuosa ma paga la carenza di impianti

NAPOLI (ITALPRESS) - L’Italia si conferma tra i paesi europei più virtuosi in termini di economia circolare ma, a causa della carenza di impianti, il nostro Paese rischia di non centrare i target europei al 2035, che prevedono l’avvio al riciclo per almeno il 65% dei rifiuti urbani e uno smaltimento in discarica fino a un massimo del 10%. E' la fotografia scattata a Napoli dal Green Book 2025, il rapporto annuale sul settore dei rifiuti urbani in Italia, promosso da Utilitalia e curato dalla Fondazione Utilitatis, realizzato quest’anno in collaborazione con ISPRA e con la partecipazione di CEWEP-Confederazione europea dei termovalorizzatori, e AIRU-Associazione Italiana Riscaldamento Urbano. f08/fsc/azn