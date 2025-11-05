Home Video News Agroalimentare Ecomondo, Confagricoltura punta su agroalimentare sostenibile e competitivo
Ecomondo, Confagricoltura punta su agroalimentare sostenibile e competitivo
RIMINI (ITALPRESS) - Allineare sostenibilità e competitività del settore agroalimentare. La transizione verde non deve trasformarsi in un costo, ma diventare un fattore di crescita per l’intera filiera. Questo il messaggio lanciato da Confagricoltura nell'ambito di Ecomondo, fiera del green e dell’economia circolare a Rimini. f45/mgg/gtr