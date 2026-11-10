Ecomondo, Carnimeo (Ecopneus) “Raccontiamo il valore dell’economia circolare”

RIMINI (ITALPRESS) - "Ecopneus è uno dei principali consorzi in Italia che si occupa della raccolta, del trattamento, del recupero dei pneumatici fuori uso. Nel 2025 abbiamo raccolto e avviato a trattamento circa 200.000 tonnellate di pneumatici fuori uso". Lo ha detto Giuseppina Carnimeo, Direttore generale Ecopneus, a margine di Ecomondo a Rimini, la fiera dedicata all'ambiente, all'economia circolare e allo sviluppo sostenibile. "Questo racconto - aggiunge - prende forma anche attraverso un libro che presenteremo qui in fiera, il 5 novembre, insieme a una serie di attori e istituzioni che ci hanno aiutato a ricostruire e raccontare le storie che si celano dietro il recupero e l'economia circolare". f09/mgg/gtr