Ecco la nuova Smart 5, la più grande mai prodotta

ROMA (ITALPRESS) - Sarà la più grande di sempre, e anche quella tecnologicamente più avanzata. Si tratta della nuovissima Smart #5, il primo SUV elettrico di medie dimensioni prodotto dalla casa automobilistica del gruppo Mercedes-Benz. Presentata in anteprima mondiale a Byron Bay, in Australia, rappresenta il terzo modello ad entrare nella gamma full electric della nuova generazione. Lunga 4,7 metri e caratterizzata da un design di chiara ispirazione fuoristradistica, è stata disegnata riprendendo gli elementi tipici del marchio come il tetto panoramico sospeso, le porte senza cornice e gli sbalzi anteriori e posteriori ridotti. Tra i dettagli premium, gli specchietti bicolore e i coprimozzo con logo smart flottante, sempre in posizione verticale anche durante la rotazione. Tutti nuovi gli interni con un abitacolo moderno e spazioso. Tra i punti di forza i sedili "zero-gravity": reclinabili fino a 121 gradi, rivestiti in pelle e le cinture di sicurezza integrate nello schienale. Tra le funzionalità di comfort a bordo, l'illuminazione ambientale con 256 colori e la possibilità di regolare tutti i sedili per configurare l'abitacolo in uno spazioso letto. Il sistema di entertainment include anche un proiettore integrato abbinato. Nuova la piattaforma da 800 volt che garantisce prestazioni in termini sia di velocità sia di ricarica e autonomia. La batteria da 100 kilowattora, infatti, è dotata di una funzione ultra-rapida che permette di ricaricare fino al 70% della capacità in soli 15 minuti. L'autonomia supera così i 740 chilometri. Inoltre, il veicolo dispone di diverse modalità di guida, sia su strada che off-road. tvi/mrv