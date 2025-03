Ecco la Mazda6e, una chat per le domande sul nuovo elettrico

ROMA (ITALPRESS) – La Nuova Mazda6e è l’ultima novità totalmente elettrica della gamma Mazda presentata a gennaio scorso al Salone dell’Auto di Bruxelles. Sempre più consumatori vorrebbero guidare una vettura elettrica, ma sono frenati dalla scarsità delle informazioni sulle modalità di installazione delle wallbox domestiche, di ricarica presso le colonnine pubbliche e, in generale, dai dubbi su come vivere nella quotidianità una vettura elettrica senza avere l’ansia da ricarica.

Da oggi Mazda, tramite una chat WhatsApp dedicata, offre la possibilità di mettere a disposizione degli interessati il proprio team di ingegneri esperti sull’elettrico, coloro che erogano la formazione a tutti i venditori e i tecnici delle concessionarie ufficiali Mazda. Sarà dunque possibile interagire direttamente con un “Esperto Mazda” il quale offrirà consulenze personalizzate e gratuite sulla Nuova Mazda6e e su tutto ciò che è necessario sapere per passare alla mobilità elettrica.

Il numero WhatsApp verrà fornito via e-mail dopo aver effettuato l’iscrizione nel sito ufficiale Mazda disponibile a questo link https://www.mazda.it/modelli/all-new-mazda6e/#kmi. L’iscrizione concederà inoltre l’accesso ad informazioni in anteprima, eventi esclusivi e offerte promozionali dedicate alla nuova Mazda6e. Progettata con maestria giapponese, la Mazda6e introduce l’evoluzione della filosofia di design Mazda, “Kodo: Soul of Motion”. Le sue linee morbide e fluide e il suo carattere audace conferiscono alla vettura una presenza forte, ma raffinata.

La linea del tetto bassa e la silhouette di una coupé a coda corta offrono un look sportivo, pur mantenendo la funzionalità di una berlina due volumi a cinque porte. Fusione di design ricercato e tecnologia all’avanguardia, la Nuova Mazda6e arriverà negli Showroom dei concessionari italiani nell’estate del 2025.

