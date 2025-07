Ecco ‘La Campania per i talenti’, presentati gli strumenti per l’alta formazione

NAPOLI (ITALPRESS) – Oltre 25 milioni di euro per i talenti della Campania: presentati a Palazzo Santa Lucia a Napoli gli strumenti che la Regione mette in campo per l’alta formazione e per migliorare le competenze digitali allo scopo di favorire l’occupazione e l’attrazione dei giovani cervelli.

Nel complesso si tratta di un quadro organico di azioni strategiche orientate a 360 gradi: i primi 10 milioni, facenti parte di un bando già in corso, riguardano un finanziamento di innovativi dottorati con caratterizzazione industriale attivati in collaborazione tra università e imprese per favorire poi l’ingresso dei ricercatori nei contesti produttivi più dinamici.

Contestualmente viene lanciata una nuova misura, sempre dal valore di 10 milioni di euro, per lo stanziamento di borse di studio per sostenere la formazione d’eccellenza per studenti e laureati attraverso la partecipazione ad Academies internazionali nel settore Ict e digitale. Inoltre, 5 milioni verranno utilizzati per rafforzare l’ecosistema innovativo regionale, il programma che coinvolge atenei, incubatori e acceleratori, con l’obiettivo di stimolare la nascita e lo sviluppo di startup ad alto potenziale tecnologico.

Infine, un ultimo mezzo milione di euro, è stato destinato al cofinanziamento del progetto “Iupals” per sostenere il diritto allo studio degli studenti palestinesi, attraverso borse erogate (le selezioni sono attualmente in corso) dalle università campane aderenti.

Alla conferenza stampa hanno partecipato l’assessore regionale alla Ricerca, Innovazione e Startup, Valeria Fascione, il rettore dell’Università Parthenope, Antonio Garofalo e alcune aziende che hanno scelto di investire sul territorio: Accenture, rappresentata dal managing director Raffaele D’Orsi, Oniverse, con il suo “head of It”, Antonio Fratta Pasini, e Apple, che ha inviato un videomessaggio della sua senior director environment, Alisha Johnson. A concludere i lavori il governatore Vincenzo De Luca.

“Quella di investire nelle nuove tecnologie è una scelta che abbiamo fatto da molto tempo pubblicando bandi per favorire l’innovazione e la formazione di giovani che sono in grado poi di gestirle le nuove tecnologie. È la sfida della modernità nella quale la Regione oggi è all’avanguardia – sostiene il presidente della Campania -. Ho voluto ricordare – prosegue De Luca – che siamo l’unica Regione d’Italia che si è dotata di un sistema digitale duale per rispondere agli attacchi hacker e con l’innovazione proseguiamo la prossima settimana aggiudicando la gara per la Quantum Valley, cioè un centro per l’utilizzo di computer quantistici”.

“Poi – continua ancora – faremo una gara per un centro di protonterapia, cioè di utilizzazione di protoni nella cura di malattie oncologiche senza effetti invasivi sull’organismo umano. Mi pare – conclude Il governatore – che abbiamo fatto un lavoro straordinario e per tanti versi un lavoro che colloca la Campania tra le prime in Italia”.

