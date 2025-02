MILANO (ITALPRESS) – Pirelli ha stabilito le caratteristiche dell’edizione 2025 del Pirelli Star Rally4, riservato alle vetture Rally4 e legato alle principali serie nazionali Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco (Ciar), Campionato Italiano Rally Terra (Cirt), Trofeo Italiano Rally (Tir) e International Rally Cup (Irc).

Top, la serie legata al Ciar Sparco, oltre al premio finale per il vincitore assoluto avrà inediti premi per ogni singola gara per i primi due classificati (rispettivamente di 3.000 e 1.000 euro). Cambia il sistema di assegnazione dei punti: ora vengono assegnati in base alla classifica stralcio dei soli iscritti al Pirelli Star Rally4. La tuta Pirelli Sparco, disegnata dall’azienda piemontese che anche quest’anno sarà partner dei monomarca Pirelli, sarà disponibile per tutti i piloti iscritti ma di utilizzo obbligatorio solo per chi concorre al premio finale di questa serie: addirittura la fornitura di pneumatici per l’intera stagione ’26 in caso di conquista anche del titolo italiano 2 ruote motrici.

L’abbinamento fra Pirelli e serie Irc ha portato a unificare punteggi, classifiche e premi come da regolamento Irc. Inoltre Pirelli assegnerà ai vincitori delle categorie Rally4 e R2B uno specifico Trofeo che verrà consegnato nella premiazione-evento Pirelli di fine anno. Pirelli premierà l’iscritto primo classificato nella classifica 2 ruote motrici del Tir ACI Sport con uno specifico Trofeo che verrà consegnato nella premiazione Pirelli di fine anno. La serie sterrata per le 2 ruote motrici, invece, introduce i premi di gara anche per i primi due iscritti classificati fra le Rally4. Come nel TOP, cambia il sistema di assegnazione dei punti: ora vengono assegnati in base alla classica stralcio dei soli iscritti al Pirelli Star Rally4. Confermato per il vincitore della serie un premio finale in denaro a cui si abbina uno specifico Trofeo che verrà consegnato nella premiazione evento Pirelli di fine anno.

Infine Terra 4RM, la serie rivolta alle 4 ruote motrici, propone premi per i piloti iscritti che si piazzano nei primi quattro posti assoluti di ogni gara. Confermato per il primo fra gli iscritti alla serie un premio finale in denaro a cui si abbina uno specifico Trofeo che verrà consegnato nella premiazione evento Pirelli di fine anno.

