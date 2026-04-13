Ecco come l’ambiente circostante incide sulla nostra salute

MILANO (ITALPRESS) - L’ambiente è uno dei principali determinanti della salute: la qualità dell’aria, dell’acqua, degli alimenti e degli spazi in cui viviamo incide in modo significativo sul benessere dell’organismo. È proprio questo il campo di studio della medicina ambientale, una disciplina che negli ultimi decenni ha assunto un ruolo sempre più importante anche in relazione alla diffusione di malattie croniche come patologie respiratorie, cardiovascolari, allergiche e alcuni tumori che possono essere influenzati dall’esposizione ad agenti ambientali nocivi: la medicina ambientale non riguarda soltanto i medici, ma coinvolge istituzioni, amministrazioni pubbliche, urbanisti, ingegneri ambientali e cittadini; la tutela dell’ambiente è infatti una vera e propria strategia di salute pubblica a cui tutti sono chiamati a contribuire. “Parallelamente a genetica e stili di vita, l’ambiente circostante incide molto sulla nostra salute: per l’Oms il 25% di tutte le malattie e le morti premature è di origine ambientale”, ha dichiarato Alessandro Miani, presidente della Società italiana medicina ambientale (Sima), a Medicina Top, format tv dell'agenzia di stampa Italpress. fsc/gsl