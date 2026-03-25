EastWest e Maroni & Associati annunciano un accordo per rafforzare attività in Italia e all’estero

ROMA (ITALPRESS) – EastWest e M&A Maroni & Associati annunciano una collaborazione strategica basata sull’integrazione delle rispettive competenze in ambito geopolitico, advocacy istituzionale, relazioni pubbliche e comunicazione strategica.

L’accordo, sottoscritto da Giuseppe Scognamiglio, CEO di EastWest Consulting, e Giacomo Ciriello, CEO di M&A Maroni & Associati, nasce con l’obiettivo di creare sinergie operative e commerciali tra due realtà complementari, rafforzando la capacità di accompagnare imprese e istituzioni nei processi decisionali complessi e nei percorsi di posizionamento sui mercati nazionali e internazionali.

La collaborazione si configura come una piattaforma integrata di competenze e relazioni, capace di generare valore per i clienti attraverso un approccio coordinato e multidisciplinare ai temi di posizionamento, accesso ai decisori e gestione delle dinamiche complesse nei contesti nazionali e internazionali, rafforzando la capacità di anticipare scenari, influenzare i processi e accompagnare strategie di crescita sostenibile.

In particolare, con un approccio g-local, l’intesa valorizza da un lato la dimensione internazionale e la rete globale di EastWest, attiva in oltre 50 Paesi, e dall’altro la consolidata presenza di M&A Maroni & Associati nel contesto italiano, nei rapporti con istituzioni centrali e amministrazioni territoriali.

“Questo accordo rappresenta un passo naturale nella nostra strategia di sviluppo della consulenza alle imprese, con l’obiettivo di offrire ai clienti una lettura sempre più integrata delle dinamiche geopolitiche ed economiche e un accesso qualificato ai processi decisionali,” ha dichiarato Giuseppe Scognamiglio.

“L’integrazione tra competenze di advocacy, public affairs e comunicazione strategica è oggi un fattore critico di successo. Questa partnership ci consente di ampliare ulteriormente il nostro posizionamento e di generare valore concreto per clienti e stakeholder,” ha commentato Giacomo Ciriello.

– foto ufficio stampa Maroni & Associati –

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