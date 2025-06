E’ uscito “Yakuza”, il nuovo singolo di Elodie con Sfera Ebbasta

ROMA (ITALPRESS) – Da oggi, è in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “Yakuza”, il nuovo singolo di Elodie con Sfera Ebbasta, accompagnato dal videoclip ufficiale diretto da Reyken. “Yakuza” è prodotto da Rvssian.

Dopo il successo della loro prima collaborazione in “Anche stasera” (uscita il 17 novembre 2023, certificata triplo platino), Elodie e Sfera Ebbasta, attualmente impegnato con il suo “Summer Tour 2025”, tornano insieme per un inedito, rafforzando un’intesa artistica tra le più forti e credibili della scena pop-urban italiana.

Elodie, dopo aver dominato San Siro e il Maradona con “Elodie The Stadium Show”, si prepara a calcare i palchi delle principali città italiane con il suo tour nei palazzetti “Elodie Show 2025”, prodotto da Vivo Concerti. Si esibirà al Palazzo del Turismo di Jesolo il 29 ottobre, all’Unipol Forum di Milano il 31 ottobre e l’1 novembre, al Pala Sele di Eboli l’8 novembre, al Mandela Forum di Firenze il 14 novembre, al Palazzo dello Sport di Roma il 19 novembre e il 20 novembre, al PalaRescifina di Messina il 24 novembre (già sold out) e il 25 novembre, al Palaflorio di Bari il 28 novembre (già sold out) e il 29 novembre e all’Inalpi Arena di Torino il 1º dicembre.

Il tour nei palazzetti sarà un’estensione naturale del grande show portato negli stadi, un viaggio musicale che continua a consolidare l’artista come protagonista assoluta della nuova scena pop italiana.

