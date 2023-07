ROMA (ITALPRESS) – A oltre 2 anni di distanza dall’ultimo album “Coraggio”, Carl Brave riparte da sè e da casa sua, da ciò che è familiare e autentico per raccontare, con uno stile che si apre sempre di più al pop e al cantautorato, un viaggio ricco di storie: “Migrazione” è un piano sequenza sulla sua vita, con Roma sullo sfondo a fargli da scenografia. Diciannove pezzi, 19 viaggi che raccontano il rapporto dell’artista con la sua città, un rapporto d’amore viscerale. In “Migrazione” ci sono le strade, i quartieri, le luci, le atmosfere nostalgiche e le sensazioni che solo una grande bellezza decadente come Roma può dare. Ma non solo, anche 19 esperienze sonore vissute in giro per il mondo e narrate attraverso la musica.

