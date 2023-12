MILANO (ITALPRESS) – “Racconta molto bene la storia dei Nomadi, nonostante alcune vicissitudini”. Lo ha confessato Beppe Carletti, leader indiscusso dei Nomadi, in occasione della presentazione del box set dedicato ad Augusto Daolio, l’anima indimenticabile della band, intitolato “E’ stato veramente bellissimo!”. “Sono i Nomadi dei 60 anni – ha confidato il musicista – La gavetta si faceva cantando le canzoni di altri, da “I watussi” di Edoardo Vianello a “Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte” di Gianni Morandi; tornerei volentieri indietro in quelli anni, nel 1966-67 ad esempio, perchè volevamo solo divertirci. Abbiamo vissuto momenti significativi con Augusto. E’ stata davvero una bella avventura”. I Nomadi celebrano 60 anni di musica con uno splendido cofanetto- tributo ad Augusto Daolio, un viaggio emotivo attraverso 4 cd e 2 dvd contenenti inediti, rarità, provini, versioni in spagnolo, remix e alcuni brani tratti da concerti inediti.

“Realizzare questo progetto è stata una full-immersion nel passato e mi sono divertito tantissimo – ha osservato Carletti – Allora si viveva con poco. A fine serata tornavo a casa con quello che ci davano: consegnavo tutto alla mia mamma che mi rispondeva che erano pochi e che domani dovevo andare a lavorare”. Il cofanetto, curato personalmente da Beppe Carletti e dalla band, si apre con un cd ricco di sorprese ed include, tra gli altri, un provino incompleto inedito con la voce di Daolio dal titolo “E il treno va”, perfezionato e completato lo scorso ottobre in studio con il tocco magico dello stesso Carletti e di due coriste. “Il brano inedito era registrato su due piste, su una la musica e sull’altra il canto – ha sottolineato – Abbiamo lavorato in modo molto naturale e con semplicità, senza ricorrere all’intelligenza artificiale. Nel primo cd abbiamo lasciato il profilo originale parziale, insieme al provino completo”.

“E’ stato veramente bellissimo!” è un commovente omaggio a Daolio, a trent’anni dalla sua scomparsa. Il primo cd offre una panoramica delle molteplici sfaccettature artistiche della band, dalla dolce malinconia ai remix coinvolgenti, una versione strumentale di “Io vagabondo (che non sono altro)”, “Come potete giudicar”, “Mi sono innamorato di te” (tributo a Luigi Tenco).

Il secondo cd presenta una selezione emozionante proveniente da concerti inediti del 1992, offrendo un’esperienza unica di ascolto degli ultimi concerti di Augusto Daolio dal vivo.

Il terzo e il quarto cd presentano l’audio del memorabile concerto al Teatro Smeraldo di Milano nel 1991, digitalmente rimasterizzato nel 2016, permettendo di ascoltare e di rivivere quell’esibizione dal vivo dei Nomadi.

I due dvd completano il viaggio, offrendo la registrazione video del concerto al Teatro Smeraldo e un docu-film del 1995 interamente dedicato ad Augusto, dal titolo “Augusto Daolio musicista, poeta, pittore” dove si svela il lato poliedrico dell’indimenticabile artista e il lato straordinario umano.

“Negli ultimi anni Augusto mi diceva che stava bene quando cantava, andava sul palco – ha ricordato – Con Augusto siamo stati veramente bene. Allora si facevano caffè concerto e cantavamo anche “Besame mucho”. Dormivamo in 4 in una stanza. Un anno con Augusto abbiamo fatto 220 concerti: ha lasciato un segno, amava la cosa che stava facendo”.

Il packaging del cofanetto è particolarmente elegante: una scatola personalizzata che contiene i 4 cd e i 2 dvd in bustine separate, oltre a un ricco booklet di 24 pagine con i testi di presentazione di Beppe Carletti, estratti dal libro “Questi sono i Nomadi e io sono Beppe Carletti” e i contributi di Davide ed Elena Carletti. “E’ stato veramente bellissimo!” è un viaggio straordinario attraverso sei decenni di musica, un tributo sentito ad Augusto Daolio e un regalo prezioso per i fan che hanno condiviso questa incredibile avventura musicale con la band. I festeggiamenti dei 60 anni della band proseguono nel 2024 con il raduno dei fans il 18 febbraio, giorno del compleanno di Augusto.

