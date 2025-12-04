LECCE (ITALPRESS) – Tatiana Tramacere è stata trovata viva dai carabinieri, a Nardò, in provincia di Lecce. Era all’interno della mansarda della casa di Dragos Ioan Gheormescu, il suo amico 30enne di origini rumene. L’uomo, l’ultimo ad averla vista prima della scomparsa il 24 novembre scorso, è stato portato in caserma a Lecce, per essere interrogato. Non è in stato di fermo, fanno sapere gli investigatori. Non è ancora chiaro se la 27enne, studentessa di Filosofia, sia stata sequestrata o se si sia trattato di allontanamento volontario, coperto dal 30enne di origini rumene. Quando si è diffusa la notizia del ritrovamento, la folla che si è radunata sotto casa del giovane ha cominciato ad applaudire e a festeggiare. Tra loro anche il fratello di Tatiana, Vladimir.

“Non so come spiegare la gioia che provo in questo momento. Tatiana Tramacere, la ragazza scomparsa da Nardò da oltre dieci giorni, è stata ritrovata viva e sta bene”. Così su Facebook il sindaco di Nardò, in provincia di Lecce, Pippi Mellone, che aggiunge: “Il mio primo pensiero va a lei e alla sua famiglia e a tutti coloro che hanno vissuto giorni di angoscia interminabili. A loro va l’abbraccio mio personale e di tutta la comunità di Nardò. Un grande grazie a tutti i coloro che in questi giorni non si sono mai arresi. Adesso è importante rispettare Tatiana e i suoi cari, garantire serenità e lasciare che le autorità competenti chiariscano ogni aspetto della vicenda. Nardò tira un sospiro di sollievo. Siamo felici!”.

