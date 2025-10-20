E’ ritenuto mandante omicidio Pomezia,arrestato latitante ad Abu Dhabi

ROMA (ITALPRESS) – Ad Abu Dhabi, la Polizia degli Emirati Arabi Uniti, con il contributo del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia SCIP, ha arrestato un cittadino albanese. La cattura è avvenuta in relazione al provvedimento di ricerca internazionale del latitante, cosiddetto Red Notice, richiesto dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, poichè è ritenuto il mandante di un omicidio, avvenuto il 20 settembre 2020, nella spiaggia piena di bagnanti in Pomezia, località Torvajanica. L’indagato, in un altro procedimento penale, è imputato poichè ritenuto costituire uno dei principali canali di approvvigionamento di cocaina di un’organizzazione operante su Roma e disarticolata dal Comando Provinciale Carabinieri di Roma con un’operazione di polizia giudiziaria eseguita il 18 marzo 2025. pc/mca1 (Fonte video: Carabinieri Roma)