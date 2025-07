E’ online ‘Alla scoperta del bakstage’, il video sugli Assoluti di scherma 2025 di Piacenza

PIACENZA (ITALPRESS) – È stata un’edizione speciale quella degli Assoluti di scherma a Piacenza, anche nel racconto. Ed è in questa narrazione originale, autentica e capace di mostrare uno dei momenti più intensi dell’agonismo in pedana “senza prendersi troppo sul serio” che s’innesta il video “alla scoperta del backstage” pubblicato sul nuovo canale Youtube Italia Team.

Nove minuti da vivere tutti d’un fiato, con alcuni dei grandi protagonisti della Nazionale azzurra, tutti medagliati olimpici, come voci narranti d’eccezione. Sono stati loro a collaborare, in prima persona, ai contenuti che per sei giorni, durante i Tricolori andati in scena tra Piacenza Expo e il Palabanca, Italia Team ha realizzato arricchendo gli Assoluti 2025 con pregevoli video che hanno scandito sui social l’evento più importante del calendario schermistico italiano. Ora, online Youtube, un tuffo nel “dietro le quinte”, per vivere questi campionati da un’altra prospettiva, insieme agli atleti.

Seguendo l’esatta sequenza delle giornate di gare disputate in Emilia, il via lo dà la sciabola, con l’intro di Luca Curatoli, dal quale il microfono arriva poi al compagno di squadra azzurra Gigi Samele, che mostra la venue in una passeggiata tra la zona riscaldamento e le pedane delle competizioni, con in mezzo un incontro casuale con Diego Occhiuzzi, tre medaglie olimpiche, dunque sette in tutto in quel momento esatto, sommandole con le quattro vinte da Gigi.

Samele, brillantemente cimentatosi anche in una spiegazione della convenzione schermistica, fa partire parte inoltre una sfida tutta interna ai nostri campioni: qual è l’arma più bella? Ovviamente “la sciabola, ch’è come i 100 metri…”, per lo sciabolatore foggiano. Resiste, questa risposta, il tempo che entri in scena Alessio Foconi. “Il fioretto è l’arma più bella della scherma”, parola del campione ternano che mostra il gorilla e il suo motto – “daje” – con cui ha personalizzato la propria lama, prima di cedere la conduzione a Francesca Palumbo.

La fiorettista lucana guida il viaggio tra le Torce Olimpiche, la suggestiva esposizione allestita dal Conu a Piacenza Expo, e poi incontra Tommy Marini per chiedergli… “un balletto”. Gran finale con la spada, e qui tocca a Rossella Fiamingo diventare voce narrante. Come nella squadra che ha trionfato all’Olimpiade di Parigi, si fa staffetta: tocca ad Alberta Santuccio.

“La spada è la più divertente di tutte le armi”, parola della signora della stoccata d’oro al Grand Palais, in inedita versione intervistatrice della sua compagna di Nazionale Mara Navarria “in un giorno molto speciale per lei”, quello della sua ultima gara dopo una carriera da grande campionessa. Preparativi, emozioni e interviste esclusive: un backstage da non perdere, griffato Italia Team, che racconta in maniera leggera, empatica e coinvolgente l’edizione speciale degli Assoluti di Piacenza 2025.

– Foto Ufficio stampa Federscherma –

