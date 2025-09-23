E.ON apre un Punto a Pietra Ligure e pulisce le spiagge di Savona

(ITALPRESS) - E.ON espande la propria presenza in Italia con l'inaugurazione di un Punto a Pietra Ligure: un nuovo spazio per fornire supporto diretto a clienti e comunità locale per scelte energetiche più sostenibili e consumi più efficienti. Dopo l’inaugurazione, in occasione della 33^ giornata nazionale “Puliamo il mondo” di Legambiente, si è svolta la settima edizione del Volontariato aziendale “Family&Friends” di E.ON: oltre 100 persone, tra dipendenti e famiglie, si sono trovate a Savona per dare il loro contributo nella tutela dell’ambiente e dell’ecosistema locale, ripulendo dai rifiuti la spiaggia cittadina “Prolungamento a Mare”. fsc/gtr (Video in collaborazione con E.ON)