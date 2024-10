ANCONA (ITALPRESS) – E’ morto a 99 anni, nella sua abitazione a Fabriano (Ancona), l’ingegnere Francesco Merloni, presidente onorario di Ariston Group. Lo riferisce una nota dell’azienda. “Imprenditore e Cavaliere del Lavoro, Francesco Merloni – ricorda l’azienda – è stato uno dei protagonisti dell’industria italiana che, raccogliendo l’eredità del padre Aristide, ha dedicato la sua carriera allo sviluppo internazionale dell’azienda di famiglia”. Accanto all’attività di imprenditore, Merloni si è impegnato anche in politica con la Democrazia Cristiana. Eletto per sette legislature al Senato e alla Camera dei Deputati, dal 1972 al 2001, svolge l’attività parlamentare nella Commissione per le Attività produttive e nella Commissione bicamerale per la Riconversione industriale e le partecipazioni statali. Nel 1992 viene nominato ministro dei Lavori Pubblici nel governo Amato, per essere riconfermato nel 1993 nel governo Ciampi. Con la cosiddetta «legge Merloni», promuove una radicale riforma del sistema degli appalti pubblici.

È stato anche Presidente e co-fondatore dell’AREL, Agenzia di Ricerche e Legislazione, e Presidente della Fondazione Aristide Merloni, l’Istituto per lo Sviluppo Economico e Sociale dell’Appennino Marchigiano che dà espressione al suo attaccamento al territorio e al suo impegno filantropico per il benessere delle comunità.

