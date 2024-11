ROMA (ITALPRESS) – E’ morto, all’età di 77 anni, il maestro Renato Serio. Nato a Lucca, è stato un compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra italiano.

Nel 1977 approda alla televisione, arrangiando le musiche per la trasmissione Piccolo Slam con Stefania Rotolo e Sammy Barbot; dirige poi l’orchestra in Stasera niente di nuovo nel 1981, nella prima edizione del varietà di RaiDue Serata d’Onore (1984) condotto da Pippo Baudo, e in in quattro edizioni di Fantastico (nel 1985, 1987, 1988 e 1991), varietà di punta di Rai 1 negli anni ottanta.

Nel 1980 realizza la colonna sonora per il film: L’uomo Puma, di Alberto De Martino e nel 1982 inizia la collaborazione con Renato Zero, con cui scriverà e arrangerà molti suoi brani; l’anno successivo collabora con Francesco De Gregori, arrangiando e dirigendo l’orchestra d’archi nel mini-LP La donna cannone. Si occupa inoltre dell’orchestrazione di brani per altri noti artisti, fra cui Angelo Branduardi, Gianni Morandi, Claudio Villa, Mia Martini, Amii Stewart, Anna Oxa e Amedeo Minghi.

Nel 1993 la canzone Ave Maria, composta con Renato Zero, viene presentata dal cantautore romano al 43º Festival di Sanremo, evento svoltosi al Teatro Ariston dal 23 al 27 febbraio 1993. Il brano è poi incluso nell’album di Zero del 1993, Quando non sei più di nessuno, coprodotto dallo stesso Serio, dove era anche coautore di 4 brani. Nello stesso anno, si occupa dell’arrangiamento dell’inno del partito Forza Italia, le cui parole sono invece attribuite a Silvio Berlusconi. Nell’autunno del 2000 dirige l’orchestra e arrangia i brani per lo spettacolo Tutti gli Zeri del mondo che andò in onda su Rai 1, condotto da Renato Zero.

E’ il direttore musicale delle edizioni 2005 e 2006 del Festival di Sanremo. Nel 2006 pubblica il CD Viaggio nel regno dei Beatles, dove rielaborò in chiave sinfonica i brani di maggior successo della band britannica.

Nel 2009, cura gli arrangiamenti dello spettacolo S.P.A solo per amore di Loretta Goggi, con la regia di Gianni Brezza. Nel 2010, dirige l’orchestra al festival di Sanremo per Pupo, Emanuele Filiberto e Luca Canonici, classificatisi secondi. Sempre nel 2010 dirige l’orchestra Nova Amadeus nel musical I promessi sposi – Opera moderna. Nel 2011 cura le musiche del musical Secrets of the Sea per la regia di Gino Landi e la sceneggiatura di Luca Gregori.

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).

