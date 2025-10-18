E’ morto Giovanni Cucchi, padre di Stefano e Ilaria

ROMA (ITALPRESS) – È morto Giovanni Cucchi, padre di Stefano e Ilaria. La notizia è stata diffusa da Fabio Anselmo, legale della famiglia, con un post su Instagram.

“Ci sono parole che non si dimenticano, che restano incise anche quando le voci che le hanno pronunciate si spengono. Da oggi purtroppo Giovanni Cucchi, padre di Stefano, non c’è più – scrive Anselmo -. Molti – troppi – hanno scritto e detto che a Giovanni non fregava nulla di suo figlio, che lo avesse abbandonato, che Stefano fosse solo. Lo hanno fatto per anni, per giustificare l’ingiustificabile, per infangare una famiglia già distrutta dal dolore. Eppure, quella verità costruita a tavolino è crollata davanti a un’aula di tribunale, quando Giovanni ha letto la lettera che Stefano gli aveva scritto due anni prima di morire”. “Giovanni, con la tua voce hai dato voce a tuo figlio. Grazie per la tua forza”, conclude.

