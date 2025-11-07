È morto a 97 anni James Watson, vinse il Premio Nobel per la scoperta della struttura del DNA

NEW YORK (USA) (ITALPRESS) – E’ morto lo scienziato James Watson. Nobel che ha partecipato alla scoperta del Dna. Aveva 97 anni. Watson ha condiviso il premio Nobel del 1962 con il collaboratore Francis Crick e lo scienziato Maurice Wilkins. Con la conoscenza della struttura del DNA è stato possibile capire come funziona il materiale genetico. Negli ultimi anni fu anche protagonista di alcune affermazioni di natura razzista.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
