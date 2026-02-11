È morto a 48 anni James Van Der Beek, il protagonista di ‘Dawson’s Creek’

ROMA (ITALPRESS) – È morto, all’età di 48 anni, James Van Der Beek, l’attore statunitense noto per aver interpretato il protagonista della serie anni ’90 Dawson’s Creek. Il suo esordio al cinema avvenne nel 1995 con Angus, ma la sua carriera ebbe un decollo solo nel 1998, quando ottenne la parte principale nella serie TV nel ruolo del protagonista, Dawson Leery. Nel novembre 2024, Van Der Beek rivelò di aver ricevuto una diagnosi di tumore al colon.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]