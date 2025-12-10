LONDRA (ITALPRESS) – E’ morta, all’età di 55 anni, la scrittrice inglese Sophie Kinsella, autrice tra l’altro della serie di successo “I love Shopping”. Lo ha annunciato la famiglia con un post su Instagram: “Abbiamo il cuore spezzato nell’annunciare la scomparsa questa mattina della nostra amata Sophie (alias Maddy, alias Mummy). E’ morta serenamente, con i suoi ultimi giorni pieni dei suoi veri amori: famiglia e musica e calore e Natale e gioia. Non possiamo immaginare come sarà la vita senza il suo splendore e il suo amore per la vita”.

Nel 2024 Kinsella aveva raccontato pubblicamente la sua malattia con un messaggio rivolto ai fan: “Nel 2022 mi è stato diagnosticato il glioblastoma, una forma aggressiva di cancro al cervello. Non ho condiviso prima questa notizia perchè volevo assicurarmi che i miei figli fossero in grado di ascoltare ed elaborare la notizia e adattarsi alla nostra “nuova normalità””.

