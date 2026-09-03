È morta Cassandra Wilson, cantante jazz vincitrice di due Grammy Award

ROMA (ITALPRESS) – E’ morta, all’età di 70 anni, Cassandra Wilson, cantante, autrice e produttrice statunitense due volte vincitrice del Grammy Award. Durante gli anni settanta si esibì come cantante in band di diverse estrazioni musicali. Nel 1982 si trasferì a New York e lavora con il bassista Dave Holland, nel cui entourage incontrò il sassofonista Steve Coleman, e diventò la voce ufficiale del M-Base Collective. Dopo qualche anno abbandonò il gruppo e nel 1985 registrò il suo primo album da solista con l’etichetta discografica tedesca JMT.

Per la stessa label, che produsse jazz d’avanguardia, partecipò ad album di altri jazzisti sotto contratto. Affermatasi come cantante jazz, cambiò improvvisamente direzione firmando per l’etichetta Blue Note una serie di album dalla forte vena blues. Blue Light ‘Till Dawn fu il suo primo lavoro per quest’etichetta e riscosse un notevole successo. New Moon Daughter, secondo album Blue Note, confermò che la direzione intrapresa era quella giusta vincendo il Grammy Award for Best Jazz Vocal Performance.

Nel 2002 registrò il disco Belly of the Sun, un ulteriore viaggio nelle radici del blues e nella sua intrinseca spiritualità. Nel 2009 l’album Loverly le fece vincere il Grammy Award for Best Jazz Vocal Album. Nel 2010 cantò My Love And I di Johnny Mercer e David Raksin dal film L’ultimo Apache nell’album Sophisticated ladies con i Charlie Haden Quartet West per la Emarcy.

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