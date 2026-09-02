ROMA (ITALPRESS) – Secondo quanto apprende l’agenzia Italpress, da fonti qualificate, Giulia Presutti ha deciso di rinunciare alla conduzione di Report. Con una mail inviata al direttore dell’approfondimento Rai, Paolo Corsini, la giornalista ha comunicato di voler fare un passo indietro “per il bene della trasmissione”.
(ITALPRESS).
-Foto: Ipa Agency-
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