È in gravissime condizioni il bambino di 7 anni precipitato dal balcone della scuola a Genova, la Procura apre un’inchiesta

GENOVA (ITALPRESS) – È ancora in gravissime condizioni il bambino di 7 anni precipitato ieri dal terrazzino della scuola primaria De Amicis nel Ponente di Genova. L’ospedale Gaslini ha fatto sapere che il piccolo è ancora ricoverato in rianimazione e in prognosi riservata: “Il quadro clinico si presenta critico ma stabile, con necessità di supporto ventilatorio meccanico e monitoraggio intensivo delle funzioni vitali”.

La Procura di Genova ha aperto un fascicolo, ma l’ipotesi di reato non è ancora stata definita. Le indagini sono affidate alla squadra mobile di Genova. Secondo l’ultima ricostruzione, il bambino, iscritto da pochi giorni al polo Res, si è diretto su una scala, ha varcato una porta-finestra ed è riuscito così ad accedere a un terrazzino che avrebbe dovuto rimanere chiuso. Dopo essere salito sul cornicione è precipitato per sei metri e ha riportato ferite gravissime. A dare l’allarme è stata una donna che stava passeggiando nel parco di Villa Duchessa di Galliera, per ora unica testimone oculare dell’accaduto. Giovedì la docente di sostegno che avrebbe dovuto seguire il piccolo era assente per motivi di salute. Ora gli inquirenti dovranno stabilire di chi sono le responsabilità.

