E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione in Italia, sta realizzando sui propri impianti nel Comune di Galatina, in provincia di Lecce, lavori di potenziamento e rinnovo tecnologico per essere sempre più vicina ai clienti e al territorio pugliese.

Grazie a un consistente investimento per lo sviluppo e digitalizzazione della rete, E-Distribuzione ha già portato a termine il rinnovo tecnologico di 10 cabine di trasformazione dalla media alla bassa tensione, strategiche per il sistema elettrico locale, e ha realizzato una nuova linea in media tensione che vede coinvolte numerose vie del centro urbano tra le quali Via P. Jolanda e Via Umbria. L’installazione di nuovi scomparti motorizzati e apparecchiature di ultima generazione permettono, in caso di guasto, di isolare il tratto danneggiato attraverso manovre in telecontrollo e restituire immediatamente elettricità al resto delle utenze, riducendo i tempi di ri-alimentazione della clientela, soprattutto in caso di eventi atmosferici di forte intensità.

La prima nuova cabina è stata attivata in via De Ferraris, per garantire una migliore qualità del servizio in una zona residenziale in forte espansione.

A Noha, frazione di Galatina, sarà attivata nei prossimi giorni la seconda cabina che alimenterà la nuova sede del centro polivalente per minori che ospita l’Associazione di volontariato “Abilmente Insieme Onlus Galatina” che favorisce l’inserimento di ragazzi con disabilità in attività didattiche, educative, sportive e tempo libero e promuove la sensibilizzazione dell’intera comunità sulle problematiche inerenti la disabilità.

Prevista entro fine estate l’attivazione della terza cabina situata in via Bianchini a Galatina, al servizio di una zona periferica che negli ultimi anni ha avuto un forte sviluppo. Per la messa in esercizio di quest’ultima sarà necessaria la posa in opera di una nuova linea di media tensione.

“L’investimento in corso – ha affermato Augusto Minunni, responsabile di E-Distribuzione per le provincia di Lecce – conferma la volontà di mantenere e rafforzare la presenza sul territorio puntando al miglioramento continuo della qualità del servizio elettrico nel rispetto dell’ambiente e con la massima attenzione alla sicurezza delle persone”.

(ITALPRESS).