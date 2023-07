NAPOLI (ITALPRESS) – I carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Castello di Cisterna hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di 19 persone (17 sottoposte alla custodia in carcere, una alla misura dei domiciliari, una alla misura del divieto di dimora), ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, nonchè di estorsione, detenzione e porto di armi, reati aggravati dal metodo mafioso. In particolare, si legge in una nota, dall’attività di indagine sarebbe emersa l’esistenza di due organizzazioni criminali camorristiche, operanti nel comune di Acerra, unite da un’alleanza ma tra loro distinte, nonchè l’esistenza e l’operatività di una associazione dedita al narcotraffico. Sarebbero inoltre emersi vari episodi estorsivi in danno di imprenditori nonchè la disponibilità di armi.

– foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).