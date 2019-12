DUE SEDICENNI INVESTITE E UCCISE A ROMA

ROMA (ITALPRESS) – Due ragazze di 16 anni sono morte dopo essere state investite da un’auto nella notte in corso Francia, nella zona di Ponte Milvio, a Roma. La vettura era guidata da un 20enne. Sulla dinamica dell’incidente indaga la polizia locale.

Il giovane alla guida dell’auto, che si era fermato per prestare soccorso, adesso è indagato per omicidio stradale.

(ITALPRESS).