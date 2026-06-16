Home Video News Economia Assofondipensione rilancia la previdenza complementare, focus giovani e crescita
Assofondipensione rilancia la previdenza complementare, focus giovani e crescita
ROMA (ITALPRESS) - Il futuro della previdenza complementare e il ruolo dei fondi negoziali nel rafforzare le tutele dei lavoratori. Questi i temi al centro dell'Assemblea annuale dei Fondi Pensione Negoziali 2026 di Assofondipensione, l'associazione che riunisce 32 fondi, con oltre 4 milioni di aderenti e quasi 83 miliardi di risparmio accumulato. mec/mgg/mrv