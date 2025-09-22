Due ragazzine difendono un’amica dalle molestie di un uomo, Zaia “Grande coraggio e lucidità”

ROMA (ITALPRESS) – “Senso civico, coraggio, lucidità, amicizia vera che le ha spinte a non voltare la testa dall’altra parte. Tanto di cappello alle due ragazzine che a Castelfranco Veneto hanno difeso una loro amica dalle molestie di un uomo con precedenti penali, chiedendo subito l’intervento dei Carabinieri, che sono anche riusciti ad arrestare il molestatore”. Così il Presidente della Regione Luca Zaia, si complimenta con le due giovanissime che hanno di fatto sventato le molestie di cui era stata vittima la loro coetanea e con i Carabinieri di Castelfranco “per il loro immediato intervento e l’attenzione subito posta alla richiesta di aiuto”.

“Probabilmente – e questa è un’altra buona notizia sono state messe le manette a un molestatore seriale – aggiunge Zaia – perché in casa sua aveva indumenti riconducibili ad altri episodi di violenza sessuale avvenuti di recente nella zona ai danni di adolescenti e un coltello”. “Resta in primo piano, comunque – conclude – l’intelligenza e la freddezza delle due ragazzine, che, chiamando subito i Carabinieri hanno fatto la cosa più giusta. Davvero brave e molto più mature della loro età”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).